Sony ha ufficialmente rilasciato il rivale di Xbox Elite, ma il DualSense Edge più nuovo e personalizzabile può fare abbastanza per sfidare Microsoft? In termini di hardware di ultima generazione, il DualShock 4 di Sony non è stato il miglior controller di tutti i tempi. Sebbene il DS4 avesse tutte le caratteristiche di un controller di fascia alta, la sua personalizzazione è rimasta molto indietro rispetto a quella dell’Xbox Elite Controller Series 2. L’Elite Controller Series 2 è stato introdotto nel 2019 come il “controller più avanzato al mondo”.

Aveva anche la tecnologia e il software per sostenere quel vanto, fornendo ai giocatori una miriade di opzioni di personalizzazione e un significativo potenziale di gioco professionale. Tuttavia, quando il DualSense di PS5 è arrivato nel 2020, Sony ha rinnovato il suo approccio collaudato integrando nuove funzionalità come feedback tattile e trigger regolabili. Il problema è che, fino ad oggi, mancava il livello di personalizzazione dato dai controller della serie Elite di Microsoft.

DualSense Edge arriverà prossimamente

Il nuovo controller DualSense Edge ha molto senso in un momento in cui la produzione di contenuti e i giochi competitivi sono in aumento. Una volta abbiamo detto che il DualSense PS5 originale è il miglior controller mai costruito ed è giunto il momento che Sony lo migliori. Sony ha descritto il DualSense Edge come il suo “primo controller ultra personalizzabile ad alte prestazioni” in un comunicato stampa. Tra le molte nuove funzionalità ci sono due set di pulsanti posteriori con stili di copertura variabili, tre tipi di cappucci per stick analogici intercambiabili e moduli sostituibili per gli stick stessi, che purtroppo sono venduti separatamente.

Gli utenti possono, ovviamente, rimappare o disattivare qualsiasi pulsante del controller, nonché regolare la sensibilità delle levette e dei trigger analogici. Eventuali regolazioni possono essere salvate in vari profili di controller, che possono essere scambiati rapidamente utilizzando i pulsanti Fn dedicati situati dietro i trigger. Sony includerà anche un cavo intrecciato di tipo C che “ha meno probabilità di scivolare fuori” a causa di movimenti imprevedibili, oltre a una custodia per il trasporto che funge anche da caricabatterie. Nel complesso, questo DualSense riprogettato suona come una versione migliorata del costoso controller PS5 di terze parti.

Sebbene al momento non ci siano informazioni sui costi per DualSense Edge, speriamo che non sarà così costoso una volta che Sony ne rilascerà di più “nei mesi a venire”.