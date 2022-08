Diverse celebrità, esponenti politici importanti o semplicemente persone molto abbienti, fanno largo uso dei jet privati per spostarsi da un posto all’altro. Tuttavia, questo modo di viaggiare è sempre stato molto criticato e non per una questione sociale. Sono di fatto gli ecologisti che protestano maggiormente, in quanto i jet privati inquinano davvero tanto.

In base ad uno studio della Transport & Environment, un’ONG che si occupa dell’impatto ambientale dei trasporti in genere, i jet privati generano un inquinamento maggiore rispetto agli aerei di linea.

Di fatto, il tutto si andrebbe a tradurre in 8 tonnellate di emissioni equivalenti e 2 tonnellate di anidride carbonica all’ora per ogni tappa. Il dato in toto va a rappresentare il consumo medio annuale di una persone che viaggia e vive nell’Unione europea.

Solamente i VIP andrebbero a produrre più di 3.000 tonnellate di CO2, e rappresentano meno del 3% della popolazione mondiale. Inoltre, l’ONG ha stilato anche una vera e propria classifica delle celebrità che inquinano di più con i loro frequenti voli tramite jet privati.

Jet privati: chi sono i VIP che pensano meno all’ambiente?

In base alla classifica della Transport & Environment, Kylie Jenner è una delle celebrità che più inquinano mediante i voli con il suo jet privato. Infatti, ha fatto scalpore la notizia che l’influencer avesse chiamato il suo pilota e il personale aereo per un volo di soli 9 minuti. Oltre ad un’altra tratta di 17 minuti.

Oltre alla Jenner, c’è anche il rapper canadese Drake, che ha radunato il suo staff per un volo di soli 18 minuti. C’è anche Mark Wahlberg, che ha utilizzato il suo jet per un volo di 23 minuti.

Altra notizia che non ha reso felici gli ecologisti è quella che vede come protagonista la cantante pop statunitense Taylor Swift. A quanto pare, la suddetta sarebbe rea di aver inquinato più di chiunque altro con i suoi voli. Tuttavia, il suo portavoce ha riferito che spesso la cantante presta il suo jet ad altre persone.

Infine, a gran sorpresa, ci sono anche i Ferragnez in questa speciale classifica, accusati di aver utilizzato fin troppo il loro jet privato.