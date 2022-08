WindTre replica ai principali operatori telefonici del nostro paese, con una bellissima offerta di portabilità, la quale cerca di convincere gli indecisi ad abbandonare l’operatore originario, per acquistare una nuova SIM ricaricabile.

L’offerta di cui vi parliamo oggi ha un costo fisso di 7,99 euro al mese, con addebito diretto sul conto corrente, solamente in un’occasione sarà possibile richiedere l’addebito sul credito residuo. L’attivazione è possibile solamente da parte degli utenti che sceglieranno di effettuare portabilità, con provenienza diretta da uno dei tanti operatori telefonici, quali possono essere ad esempio CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Rabona Mobile, Ringo Mobile, WithU, Noitel, Nova e tanti altri ancora.

WindTre: queste sono le offerte migliori

La promozione da non perdere assolutamente di vista non poteva che essere la Go 101 Star+ Digital Easy Pay, in vendita ad un prezzo finale di soli 7,99 euro al mese, al suo interno si possono trovare 200 SMS da utilizzare verso tutti, 101 giga di traffico dati, ma anche minuti illimitati verso un qualsiasi operatore telefonico.

Nel caso in cui foste invece interessati alla promozione con addebito sul credito residuo, allora dovrete optare per la Go 100 Special+ Digital, dal prezzo finale di 9,99 euro al mese, con 100 giga di traffico dati in 4G+, 200SMS verso tutti ed anche minuti illimitati da utilizzare verso un qualsiasi operatore telefonico.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono raccolti per comodità direttamente sul sito ufficiale di Windtre.