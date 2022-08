I truffatori di WhatsApp hanno ampliato le loro campagne di smishing e phishing frodando ile persone che hanno bisogno di lavoro. Ultimamente è stato segnalata una truffa che vede alcuni individui offrire visti gratuiti e altri vantaggi lavorativi alle persone disposte a trasferirsi in un altro paese per lavoro.

Questi truffatori utilizzano l’app di messaggistica di WhatsApp per inviare messaggi alle loro vittime. Il messaggio include una presunta opportunità di lavoro nel Regno Unito. Per rendere l’offerta più interessante, offrono vantaggi per coloro che ne fanno richiesta, come spese di viaggio gratuite, visti, alloggio e controlli sanitari.

Funziona così: viene inviato un collegamento al candidato interessato che punta ad un sito web di immigrazione falso. Questo sito falso serve per richiedere un visto per l’offerta di lavoro nel Regno Unito. Sul sito, alla vittima sarebbero stati chiesti dettagli come nome, indirizzo di casa, indirizzo e-mail, stato lavorativo e stato civile.

Attenzione ai siti che visitate

Come affermato dai ricercatori, sembrava che qualsiasi input inserito nel modulo sarebbe stato automaticamente approvato dal dominio fraudolento. Lo scopo è quello di raccogliere i dettagli delle vittime. Oltre all’approvazione c’è la promessa di ottenere un visto gratuito, un permesso di lavoro, biglietti per il viaggio e un alloggio gratuito.

Per raccogliere informazioni più sensibili dalle vittime, verranno fornite loro ulteriori misure che devono intraprendere per ottenere l’offerta di lavoro promessa. Questo passaggio richiederebbe alla vittima di invitare più persone a partecipare al programma di reclutamento.

Questa truffa WhatsApp è solo una delle tante comuni campagne di phishing viste nella piattaforma di messaggistica, con l’obiettivo di rubare dati alle persone da utilizzare per attività dannose. Gli esperti di sicurezza informatica ricordano alle persone di essere più caute online.