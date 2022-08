Il problema dell’elettricità statica è più comune di quanto pensi. È un evento che accade a molte persone principalmente a chi guida molto.

Molte persone si chiedono perchè avvenga uno shock elettrico quando toccano la porta della propria auto o altri oggetti metallici.

L’elettricità statica viene generata ogni volta che due materiali sono in contatto tra loro. Tutti i materiali sono costituiti da cariche elettriche.

Tuttavia, quando due materiali sono in contatto, alcune delle cariche si ridistribuiscono spostandosi da un materiale all’altro. Ciò lascia un eccesso di carica positiva su un materiale e un’uguale carica negativa sull’altro. Quando i materiali si allontanano, un materiale si carica positivamente e l’altro negativamente.

Se i materiali sono in grado di condurre l’elettricità, le cariche si dissiperanno e alla fine si ricombinano. In questo caso, gli effetti dell’elettricità statica potrebbero essere troppo piccoli per essere notati. Tuttavia, se le cariche vengono separate più velocemente di quanto il materiale possa dissiparle, la quantità di carica elettrostatica si accumula.

Ecco alcuni consigli utili

Il continuo ma costante sfregamento tra la superficie del sedile e il contenuto sintetico dei tuoi vestiti durante la guida nel traffico quotidiano, accumula molta elettricità statica. Gran parte di quell’elettricità viene trasferita quando esci dal tuo veicolo.

Tutta quell’elettricità statica deve andare da qualche parte, ovviamente, ed è esattamente ciò che accade mentre chiudi la porta: la carica “salta” da te alla porta di metallo.

Per evitare o ridurre al minimo lo shock, ecco alcuni suggerimenti: