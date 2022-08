Quando si naviga in rete bisogna sempre prestare la massima attenzione per non cadere vittima dei tentativi di phishing. In queste ore, si stanno moltiplicando i messaggi di truffa che puntano a danneggiare gli utenti che si affidano ai servizi di Aruba.

Il messaggio di phishing ricevuto da un nostro lettore, che ringraziamo per la segnalazione, dimostra chiaramente la truffa. Nel testo si legge che i messaggi inviati dalla casella di posta elettronica non sono stati recapitati al destinatario.

Per poterli inviare correttamente, è necessario effettuare un accesso alla casella Aruba e sbloccare la situazione. Tuttavia, si tratta di un inganno messo in piedi dai truffatori per ottenere l’accesso alla casella di posta elettronica e, di conseguenza, a potenziali dati sensibili.

Gli utenti che usano i servizi web di Aruba devono fare attenzione alla nuova email di phishing che li prende di mira

Di seguito riportiamo il messaggio di phishing nella sua interezza. In questo modo è possibile identificarlo con facilità e cancellarlo nel caso dovesse arrivare nella vostra casella di posta elettronica:

“Ciao!

Ti sono stati inviati tre (2) nuovi messaggi, ma non sono stati recapitati correttamente alla tua casella di posta, perché Aruba.it ha una nuova politica di amministrazione che interessa una parte dei messaggi in arrivo nelle caselle di posta.



Puoi recuperare i tuoi messaggi in sospeso in modo tempestivo per evitare il rifiuto. Il sistema impiega 72 ore per ripristinare le e-mail. O

Effettua nuovamente il login qui per recuperare i tuoi messaggi (Link rimosso per sicurezza)



Se i messaggi non vengono recuperati in tempo, le e-mail verranno restituite.

Grazie,

Gestore delle cassette postali di Aruba!”

Nel caso di dubbi, è sempre possibile contattare l’assistenza ufficiale di Aruba e verificare l’archivio di tutte le email di phishing catalogate.