Iliad Group ha recentemente deciso di rinviare l’uscita dei suoi risultati finanziari relativi alla prima metà dell’anno. Invece che il 29 Agosto 2022 come era inizialmente previsto, la presentazione dei risultati avverrà infatti soltanto il giorno successivo, Martedì 30 Agosto 2022.

Si evidenzia sempre che durante la presentazione, probabilmente si potrà conoscere il primo dato dei clienti Fibra Iliad Italia con offerta Iliadbox. Scopriamo i dettagli.

Iliad rimanda l’uscita dei risultati finanziari

Dovremo solamente attendere un giorno in più per avere i risultati finanziari del primo semestre. Intanto l’operatore continua a proporre il proprio portafoglio di offerte fino a data da destinarsi. Attualmente, il portafoglio tariffario mobile proposto da Iliad è composto da quattro offerte con minuti, SMS e Giga, oltre che da un’offerta solo dati.

La più conveniente è sicuramente la Iliad Flash 150 che è composta da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile validi fino in 5G, il tutto a 9,99 euro al mese. Troviamo poi la Giga 80 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet mobile validi fino in 4G e 4G+, il tutto a 7,99 euro al mese.

Non manca anche la Giga 40 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile valido fino in 4G e 4G+, il tutto a 6,99 euro al mese ed infine Iliad Voce che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile valido fino in 4G e 4G+, il tutto a 4,99 euro al mese.