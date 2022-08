I recenti miglioramenti di WhatsApp si sono concentrati sulle emoji, più controlli per gli amministratori delle chat di gruppo e sulla protezione dei messaggi, ma solo pochi giorni fa, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha affermato che sono in arrivo altri tre miglioramenti orientati alla privacy. Uno dei miglioramenti descritti da Zuckerberg, il blocco degli screenshot per le comunicazioni ‘view-once’, sta iniziando ad apparire. Di conseguenza, presto non sarai in grado di acquisire schermate e salvare messaggi che ti hanno fatto vedere solo una volta.

L’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp dimostra l’entusiasmo di Meta nell’abbracciare un’icona dell’app Android 13 dinamica. Lo stesso aggiornamento (numero 2.22.18.16), secondo WABetaInfo, afferma anche che WhatsApp sta lavorando al blocco screenshot per la visualizzazione di film e fotografie una volta. Questa funzionalità è stata scoperta in fase di sviluppo su iOS ed è ora arrivata su Android.

WhatsApp sta ancora testando la funzione

L’implementazione potrebbe imitare alcune app bancarie, come Google Pay, che si rifiutano di consentire gli screenshot. Il gesto dello screenshot o il collegamento funzionano, tuttavia l’app visualizza un messaggio di errore che indica che non è consentito acquisire screenshot.

Tuttavia, riteniamo che ci sia un potenziale di sviluppo. WhatsApp può seguire l’esempio di Snapchat e notificare al mittente quando un destinatario esegue uno screenshot (o tenta di acquisire) contenuto effimero. Quando la funzionalità viene rilasciata, un messaggio avviserà i beta tester di questa versione migliorata della visualizzazione una volta multimediale. Afferma inoltre che non sei autorizzato a condividere, inoltrare, copiare o archiviare il contenuto.

Sebbene questo sia un passo nella giusta direzione, dovresti essere consapevole che ci sono altri modi per lavorare oltre un blocco dello screenshot. Ad esempio, è possibile utilizzare un altro dispositivo per acquisire immagini dei contenuti multimediali di WhatsApp o avviare un registratore dello schermo prima di accedere alla visualizzazione del contenuto una volta.