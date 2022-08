“Stranger Things” sta volgendo al termine, ma alcune delle storie che abbiamo vissuto nella saga continueranno in uno spin-off prossimamente.

Arriverà sia uno spin-off live-action di “Stranger Things” che uno “spettacolo teatrale ambientato nel mondo e nella mitologia” dell’Upside Down Pictures, una nuova società di produzione fondata dai creatori dello spettacolo The Duffer Brothers.

Upside Down Pictures fa parte dell’accordo in corso di Netflix con Matt e Ross Duffer, che in una dichiarazione hanno affermato che mirano a creare storie come quelle che vedevano da bambini.

Nonostante le premesse, sarà l’ultima stagione

I Duffers hanno dato la notizia della nascita dello spinoff a febbraio quando hanno detto che la stagione finale chiamata “Stranger Things 5” sarebbe stata l’ultima dello show.

“Ci sono ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di “Stranger Things“, hanno detto all’epoca. “Nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati.”

Non sorprende che Netflix stia investendo di più in “Stranger Things“. La sua ultima stagione è la serie TV in lingua inglese più popolare di sempre dell’azienda, con 1,15 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni. Ciò è particolarmente importante per Netflix nel 2022, poiché il titolo è crollato di circa il 70% finora quest’anno e ha perso abbonati per la prima volta in più di un decennio durante il primo trimestre.

Per quanto riguarda Upside Down Pictures, altri progetti in lavorazione includono una serie basata sul romanzo fantasy del 1984 “The Talisman“, scritto da Peter Straub e Stephen King. Hilary Leavitt, che ha sviluppato successi come “Ozark” e “Orphan Black“, dirigerà l’azienda.