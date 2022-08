I migliori sconti del volantino Trony sono pronti a rendere felici sempre più utenti in Italia, la campagna promozionale fa sognare i consumatori che vogliono acquistare nuovi prodotti di tecnologia, con prezzi alla portata di tutti, ed anche una nuovissima serie di riduzioni da non credere.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente nei negozi fisici, in quanto sul sito ufficiale è stata attivata una campagna promozionale completamente differente, la quale comunque propone ottime offerte da non credere. Coloro che acquisteranno, potranno fare affidamento sulla garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand.

Trony: nuove offerte con i migliori prezzi del momento

Con le nuove offerte del volantino Trony gli utenti possono davvero pensare di risparmiare, i modelli di smartphone in promozione partono ad esempio da Galaxy A13, disponibile a 149 euro, passando per Motorola Edge 30 a 369 euro, Oppo Find X5 Lite a 449 euro, Redmi Note 11 Pro a 279 euro, Galaxy A52 a 249 euro, Motorola Moto G32 a 229 euro, Motorola Moto G52 a 199 euro, TCL 30SE a 159 euro, Redmi 10C a 169 euro e similari.

Salendo verso la fascia più alta della telefonia mobile, si incrociano soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S22 a 699 euro, come anche Apple iPhone 12, in vendita esattamente allo stesso prezzo, senza dimenticarsi di galaxy S22 Ultra a 1099 euro. Tutte le offerte del volantino possono essere sfogliate direttamente sul sito ufficiale.