Un nuovo rapporto suggerisce che alcuni cambiamenti significativi potrebbero arrivare al software su iPhone e iPad, in particolare un aumento della pubblicità all’interno delle applicazioni di Apple. Mentre aspettiamo pazientemente l’arrivo dell’iPhone 14 (dovrebbe arrivare il mese prossimo), dobbiamo tenere presente che questo rapporto suggerisce queste modifiche.

Secondo l’affidabile giornalista incentrato su Apple Mark Gurman di Bloomberg, il quale afferma che Apple è desiderosa di aumentare i suoi sforzi pubblicitari integrati, le suddette informazioni sono emerse. Ci sono già molte pubblicità presenti nelle applicazioni Notizie e Azioni, oltre all’App Store stesso.

Apple vuole generare più guadagni dalle ads

Secondo Gurman, Apple Maps, Apple Podcasts e l’app Apple Books potrebbero potenzialmente seguire l’esempio e diventare compatibili con il sistema operativo mobile di Apple in futuro. C’è anche la possibilità di un’estensione della programmazione offerta da Apple TV Plus. Ad esempio, gli annunci pubblicitari hanno già iniziato ad apparire nella copertura della piattaforma di Friday Night Baseball.

Non dovrebbe sorprendere che Apple stia aumentando il numero di annunci pubblicitari perché l’azienda spera di generare maggiori entrate da essi. Secondo l’articolo di Bloomberg, le pubblicità attualmente presenti all’interno di iOS, iPadOS e app di Apple portano attualmente circa 4 miliardi di dollari all’anno e l’obiettivo è aumentare quel numero a due cifre.

Ad esempio, le aziende locali potrebbero pagare per essere evidenziate in Maps e gli editori potrebbero pagare per avere le loro opere in evidenza. Per mantenere la coerenza con le altre pubblicità, non sarebbero disponibili per nessuno e per tutti.

Non è chiaro esattamente quando potrebbe iniziare il cambiamento, anche se non sembra probabile che inizi quest’anno. Richiederebbe notevoli modifiche sul lato software e iOS 16 e iPadOS 16 sono quasi pronti per il lancio.