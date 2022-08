Il CEO di Telegram Pavel Durov ha dichiarato questa settimana in un post sul blog che Apple stava ritardando il rilascio di un significativo aggiornamento di Telegram per un motivo inspiegabile. L’aggiornamento è già stato autorizzato nell’App Store iOS e Durov ha rivelato che Apple aveva protestato per la nuova emoji animata dell’app.

L’aggiornamento più recente dell’app iOS di Telegram include una serie di nuove funzionalità, in particolare per gli abbonati Premium. Gli utenti possono, ad esempio, limitare le comunicazioni vocali e persino concedere a qualcuno un abbonamento a Telegram Premium. L’aspetto più importante di questo aggiornamento è il pannello emoji ridisegnato, che include nuove emoji animate.

Telegram, l’app include diversi “Telemoji”

Telegram presenta già emoji animati, ma la rete si sta espandendo su questa funzionalità. Gli utenti ora possono aggiungere numerose emoji animate ai propri messaggi, mentre in precedenza potevano essere inviate solo emoji animate solitarie. L’app include diversi pacchetti di “Telemoji”, come sono note queste nuove emoji animate.

Ed è qui che entra in gioco lo scenario Apple. Durov sostiene in un nuovo post sul suo canale Telegram che Apple ha ordinato alla piattaforma di rimuovere Telemoji dall’aggiornamento. Questo perché uno dei nuovi pacchetti è stato ampiamente ispirato dall’emoji originale di iOS ma con le animazioni di Telegram.

Telemoji, secondo Durov, “avrebbe introdotto una dimensione completamente nuova” per le “emoji statiche a bassa risoluzione” fornite di serie con iOS. Secondo il CEO di Telegram, Apple è contraria a “versioni animate vettoriali con risoluzione migliore delle normali emoji”. Va notato che mentre solo gli abbonati Premium possono inviare Telemoji, chiunque può visualizzarli nei messaggi.