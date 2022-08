Anche il produttore cinese Xiaomi ha fatto il suo debutto ufficiale nel mercato dei tablet lo scorso anno con lo Xiaomi Pad 5. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in madre patria un altro modello, ovvero il nuovo Xiaomi Pad 5 Pro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Xiaomi annuncia ufficialmente in Cina il nuovo Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro è dunque il nuovo tablet del produttore cinese presentato ufficialmente in queste ore per il mercato cinese. In sostanza, possiamo notare come dal punto di vista estetico sia quasi identico al modello attuale, ovvero lo Xiaomi Pad 5. La parte frontale dispone infatti di un display molto grande con delle cornici simmetriche tra loro e la backcover posteriore ospita ben tre sensori fotografici da 50 e 2 MP.

Andando nello specifico, abbiamo un display IPS LCD con una diagonale da 12.4 pollici in risoluzione 2500 x 1600 pixel con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le prestazioni sono poi affidate al soc Snapdragon 870 di casa Qualcomm, il quale viene supportato da diversi tagli di memoria. Questi comprendono 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di storage interno UFS 3.1.

Troviamo poi una batteria con una enorme capienza di ben 10.000 mAh e che supporta fortunatamente la ricarica rapida da 67W. Il sistema operativo è Android 12 con l’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, ovvero la MIUI in versione 13.p

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet Xiaomi Pad 5 Pro sarà disponibile inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 420 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo su un suo eventuale arrivo per il mercato italiano.