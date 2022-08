Alcuni mesi fa, abbiamo avuto l’opportunità di dare un’occhiata in anticipo allo smartphone core Samsung Galaxy A04 di prossima uscita. È uno smartphone che prenderà il posto del Samsung Galaxy A03 Core sul mercato per opzioni convenienti.

Il dispositivo è stato scoperto nel database di Geekbench, dando una prima occhiata alle sue specifiche più importanti e alle sue prestazioni complessive. Il numero di modello SM-A042F, che corrisponde al Samsung Galaxy A04 Core, è stato scoperto nel database di Geekbench. Si scopre che la scheda madre, che ha una designazione segreta di ‘a04e’, ha un processore quad-core con una frequenza di base di 2,3 GHz. Inoltre, l’elenco rivela che il nome del processore è MT6765V/CB. Ciò rivela che il dispositivo utilizza il chipset MediaTek Helio P35 come unità di elaborazione centrale.

Samsung Galaxy A04 includerà una CPU MediaTek

La descrizione rivela inoltre che l’A04 Core dispone di 3 gigabyte di memoria RAM e un sistema operativo basato su Android 12. In termini di prestazioni sui benchmark, il dispositivo mobile riceve un punteggio di 802 sul single-core test e 3556 sul test multi-core di Geekbench 4.

A questo punto, è stato stabilito che il retro del device è composto da policarbonato e ha una superficie opaca. Ha solo una fotocamera sul retro ed un flash LED. Il bilanciere del volume del telefono e il tasto di accensione si trovano sul lato destro del dispositivo, ma su questo modello non è presente uno scanner di impronte digitali. In conclusione, le precedenti rappresentazioni suggeriscono che il prodotto sarà disponibile in tre tonalità: nero, verde e rame. Altre informazioni riguardanti il ​​Galaxy A04 Core non sono ancora pubbliche, ma prevediamo che ulteriori specifiche saranno disponibili in un futuro non troppo lontano.