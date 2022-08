La tecnologia è in fortissimo sconto da Lidl, la nuovissima campagna promozionale vede infatti permettere ai consumatori di raggiungere un livello di risparmio decisamente superiore alle aspettative, con prezzi sempre più bassi ed economici.

Per una volta Lidl decide di abbandonare il mondo degli alimentari, per cimentarsi anche in una serie di ottime offerte legate direttamente alla tecnologia, anche se ovviamente riferite a prodotti economici e dal potenziale non elevatissimo. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale.

Lidl è pazza: ecco il nuovo volantino

Grazie a Lidl gli utenti si ritrovano a poter acquistare la tecnologia pagandola solamente 6 euro, un volantino molto interessante che cerca di promettere un risparmio importante, sull’acquisto di prodotti ed accessori per la casa.

Il modello in vendita proprio a 6,99 euro non è altro che il più classico frustino montalatte, un prodotto sicuramente richiesto e desiderato da tanti, ed utilissimo per creare la schiuma per i vostri cappuccini. Le alternative sono decisamente più costose, ma rientrano alla perfezione nelle necessità e nella moda del momento; in particolare troviamo un mini congelatore a 149 euro (capienza di 33 litri), macchina sottovuoto per sigillare i sacchetti a soli 29 euro, per finire con la friggitrice ad aria.

Il prodotto in questione ha una capienza di 10 litri, è perfetto per tantissime cotture, ed è in vendita a soli 99 euro, con una elevatissima dotazione di accessori da non perdere.