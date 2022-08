Il mercato dei collezionisti di monete è sempre più fiorente, stando alle ultime notizie trapelate in rete, le cifre pagate dagli esperti del settore sono in netta crescita rispetto al passato, dimostrando a tutti gli effetti un fortissimo interesse da parte della popolazione, e non solo.

Oggi non parliamo di cifre, ma vogliamo fornirvi un elenco delle monete più rare e richieste, a patto che comunque le suddette siano in perfette condizioni. Gli standard su cui fare riferimento per guadagnare “una fortuna” sono molto elevati, si parla di uno stato FDC (fior di conio, senza segni di circolazione), oppure SPL (splendido, circolate pochissimo nel mondo). Fatto che influenzano moltissimo il prezzo finale di vendita, ma quali sono i modelli da non perdere di vista?

Monete: ecco i modelli più ricercati

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Malta del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;

del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Grecia dal 2012 al 2018;

dal 2012 al 2018; Portogallo del 2012 e del 2013;

del 2012 e del 2013; Irlanda del 2016 e del 2017;

del 2016 e del 2017; Lituania del 2018;

del 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J. Lussemburgo del 2017 e 2018;

del 2017 e 2018; Lettonia del 2015 e 2018;

del 2015 e 2018; Olanda del 2016, 2017, 2018;

del 2016, 2017, 2018; Città del Vaticano del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016;

del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016; Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017;

del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017; Slovacchia dal 2010 al 2018.

Queste sono le versioni più ricercate dai collezionisti, dopo spetterà al venditore avere la fortuna di trovare la persona più adatta a cui venderle.