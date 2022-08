Smartphone e telefoni del passato che possono valere migliaia di euro

Col passare degli anni siamo arrivati al mondo degli smartphone, ma non bisogna dimenticare che prima questi dispositivi avevano tutt’altro nome. Ricordiamo infatti le persone parlare di telefonini o magari di telefoni cellulari, i quali hanno fatto la storia del mondo della comunicazione in generale.

Con l’evoluzione poi si è arrivati all’era degli smartphone, ma ciò non significa che quelli più vecchi siano stati dimenticati. Sono molti infatti gli utenti che conservano gelosamente il loro vecchio e caro dispositivo nel cassetto, proprio per via di un valore affettivo. Ovviamente però non bisogna dimenticare che oltre a quello affettivo esiste anche il valore economico, il quale in alcune occasioni è lievitato anche rispetto al prezzo di vendita originario.

Se avete uno di questi smartphone o telefoni cellulari potete racimolare un bel gruzzoletto di soldi, ecco la lista

Nokia 3310

Uno dei telefoni più vecchi della vecchia guardia di casa Nokia, ovvero il 3310 che ha fatto innamorare tutti. Ad oggi il suo valore si attesta addirittura intorno ai 150 euro.

Mobira Senator

Era stato ideato da casa Nokia nel 1981 e per via delle sue grandi dimensioni risulta tuttora un corpo estraneo al mondo attuale. Il suo attuale valore di mercato si attesta intorno ai 1000 euro.

Ericsson T28

Uno dei primi telefoni a conquistare il mercato: il famosissimo Ericsson T28, successore del T20, può essere rivenduto anche a 100 euro.

Apple iPhone 2G

Il primo smartphone di Apple mostra ancora i denti aguzzi nella sua versione 2G che parte da 300 euro ma se tenuto in buono stato può valere anche 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Ne sono stati venduti solo 300.000 pezzi in tutto il mondo. Un numero molto basso che lo rende uno dei telefoni più costosi di sempre. Il suo valore oltrepassa addirittura i 1000 euro.