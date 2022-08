Sebbene la sua data di uscita non sembri imminente, è difficile passare più di una settimana senza sentire rumori e voci sul Pixel Fold. La prima incursione di Google nel regno dell’hardware del telefono pieghevole – un campo dominato da artisti del calibro di Samsung – sembra essere più lontana che mai, ma continuano ad emergere nuovi rapporti sul dispositivo. Dopo aver scoperto un simbolo pieghevole nell’app Fotocamera di Google, ora sappiamo come Pixel Fold dividerà i suoi obiettivi tra gli schermi.

Queste voci ci arrivano ancora una volta da Digital Chat Station su Weibo, che ha dimostrato di essere esperto in tutto ciò che riguarda Pixel Fold. Il giorno dopo aver affermato che Foxconn produrrà il primo tablet pieghevole di Google, il leaker è riemerso con ulteriori informazioni sul design del dispositivo e sulla sua fotocamera. Secondo i rapporti, il retro del Pixel Fold sarà identico al Pixel 7, molto probabilmente con una barra della fotocamera simile che è recentemente diventata l’estetica di riferimento per il team hardware di Google.

Pixel Fold, non ci sono dettagli sulla data di rilascio

Nel frattempo, la parte anteriore del telefono ricorda il Find N di Oppo, che ha un display più standard rispetto all’alto design simile a una candy bar di Samsung. Ciò è coerente con le speculazioni di inizio anno, il che implica che Google non ha modificato sostanzialmente il suo hardware pieghevole nei mesi dopo un probabile ritardo.

Il display interno è descritto come ‘di dimensioni piuttosto ridotte’ da Digital Chat Station, il che potrebbe non essere quello che vuoi sapere sul fattore di vendita più importante per un pieghevole. È difficile dire quanto possa essere piccolo lo schermo senza ulteriori informazioni. Tuttavia, sembra che Google stia cercando di sfruttare al meglio quel design, anche se ciò significa sacrificare o eliminare del tutto la fotocamera selfie interna.

Secondo una fonte, Pixel Fold rinuncerà a un foro per la fotocamera selfie a favore di una ‘fotocamera ultra micro-foro’ integrata nel telaio. È difficile dire se si tratti di una piccola fotocamera selfie per le emergenze, della mancanza di una fotocamera frontale sul display pieghevole o di una via di mezzo. Per fortuna, il display esterno avrà un ritaglio della fotocamera al centro, come gli schermi Pixel contemporanei.