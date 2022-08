Lavorare come assaggiatore di caramelle: candidature aperte, stipendio di 80mila euro

“Il lavoro perfetto non esiste”: SBAGLIATO. Il lavoro perfetto esiste eccome e ve lo dimostriamo subito. Siete degli amanti sfegatati dei dolciumi? Sicuramente molti di voi si. Ecco, e se vi dicessimo che esiste un impiego che permette di guadagnare delle cifre assurde semplicemente ingerendo zuccheri? Avreste mai pensato di poter lavorare come assaggiatore di caramelle? Noi sinceramente no.

Lavorare come assaggiatore di caramelle: quali sono i requisiti?

Avete capito bene. Basta solamente mangiare per fare soldi. “E chi te c’ha mannato” (espressione utilizzata per esternare un grado di soddisfazione ed interesse piuttosto elevato) direbbero i romani, elegantemente parlando noi di Tecnoandroid invece oseremmo dire “Incantevole!”

Un’azienda canadese di caramelle, la Candy Funhouse offre un lavoro piuttosto interessante, bizzarro, ma soprattutto ben pagato come Chief Candy Officer in smart working. Tale impiego permette di assaggiare dolci di qualsiasi tipo, dai cioccolatini alle caramelle gommose per finire con quelle alla menta. Inutile dire che l’offerta di lavoro ha conquistato proprio tutti, raggiungendo in pochi giorni migliaia di candidati. D’altronde lo stipendio è di 80mila euro l’anno, ma ci sono dei requisiti importanti da tenere bene a mente.

Per candidarsi come Chief Candy Officer non esiste alcun limite d’età, la posizione è aperta anche a chi ha solo 5 anni, tramite ovviamente il permesso dei genitori. Tra i requisiti però è fondamentale conoscere la lingua inglese e/o francese. ATTENZIONE: se avete intenzione di tentare la fortuna, potrete farlo entro e non oltre il 31 agosto.

Pronti a tuffarvi nell’azienda più amata dagli amanti di caramelle e guidata dai quattro fratelli Hejazi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni?