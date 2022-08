All’inizio di questa settimana, Motorola ha annunciato l’intenzione di rivelare il nuovo Moto Razr 2022 pieghevole e il Moto X30 Pro il 1° agosto. Sorprendentemente, la società ha annullato l’evento all’ultimo minuto, senza nemmeno fornire una spiegazione. Questi dispositivi saranno mai disponibili? Non solo sembrano essere ancora in arrivo, ma Moto potrebbe aver appena fornito un teaser per i suoi piani di lancio rivisti per l’11 agosto.

Chen Jin, GM cinese di Lenovo Mobile, ha recentemente pubblicato una fotografia teaser del Moto Razr 2022 sulla piattaforma di social media cinese Weibo. Il post non conferma esplicitamente i piani di lancio posticipati, ma l’orologio analogico visibile sul display della cover del telefono pieghevole indica la data e l’ora dell’11 agosto alle 14:00. Con quello che arriverà tra meno di una settimana, potrebbe essere un sottile segnale che l’evento di lancio è stato riprogrammato per allora.

Moto Razr e X30 Pro potrebbero arrivare presto

Secondo alcune opinioni, l’evento di lancio di Motorola è stato annullato a causa delle crescenti tensioni tra Cina e Taiwan a seguito della visita della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Tuttavia, Motorola non ha ufficialmente riconosciuto il motivo per cui l’evento iniziale è stato cancellato. Se abbiamo letto bene questo post su Weibo, l’evento dell’azienda si svolgerà appena un giorno dopo l’evento Galaxy Unpacked di Samsung (il 10 agosto), dove verranno svelati i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Per il momento, i nuovi telefoni Motorola saranno annunciati in Cina, ma potrebbero essere rilasciati negli Stati Uniti in un secondo momento. Il Moto Razr 2022 e l’X30 Pro saranno messi in vendita subito dopo l’evento e i clienti in Cina potrebbero già prenotare i telefoni.