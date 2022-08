Fitbit non ha rivelato alcun nuovo dispositivo quest’anno, ma i follower dell’azienda sono pronti per una sorpresa. Di recente sono emersi tre prodotti indossabili Fitbit non divulgati, il che implica che l’azienda di proprietà di Google è vicina al loro rilascio.

Non è chiaro se tutti e tre verranno annunciati contemporaneamente, ma possiamo ragionevolmente presumere che verranno rilasciati nel corso del 2022. Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 4 e Fitbit Inspire 3 sono tutti in arrivo e 91mobile ha lo scoop interno su tutti loro grazie a OnLeaks.

Fitbit si prepara a rilasciare i nuovi device indossabili

Diversi render stampa dei futuri indossabili Fitbit dimostrano che poco è cambiato in termini di design per i dispositivi dell’azienda. Tutti e tre gli smartphone non annunciati assomigliano alle versioni precedenti, il che non è sempre un male. Il Versa 4 sarà il dispositivo indossabile di punta di Fitbit, quindi è logico pensare che costerà più dei due precedenti. Al momento non ci sono specifiche disponibili, tuttavia, sulla base delle foto trapelate, Fitbit Versa 4 sarà disponibile in Graphite e Rose.

Andando avanti, Fitbit Sense 2 assomiglia sia al Versa 4 che al Sense originale. Il pulsante aggiuntivo sul lato, invece, lo distingue dalla generazione precedente. Possiamo ragionevolmente presumere che manterrà tutte le belle funzionalità del Sense originale, ma non è noto se Fitbit ne introdurrà di nuove. A differenza del Versa 4, Fitbit Sense 2 sarà disponibile in tre colori: oro, grafite e platino.

Infine, l’Inspire 3, il più economico dei tre dispositivi indossabili Fitbit in arrivo, sarà molto probabilmente il fitness tracker di alto livello dell’azienda quando uscirà quest’anno. Sebbene non siano disponibili specifiche, i rendering delle notizie confermano che l’Inspire 3 ha un aspetto molto diverso da qualsiasi suo predecessore. Il fitness tracker sarà inoltre disponibile in tre colori: nero, rosa e giallo.

È probabile che tutti e tre i dispositivi indossabili Fitbit verranno svelati nei prossimi mesi, quindi se stai cercando uno smartwatch o un fitness tracker, potresti voler aspettare ancora un po’ prima che l’azienda statunitense divulghi le specifiche e i prezzi dei suoi nuovi prodotti.