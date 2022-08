Dopo il grande successo riscontrato con i clienti della FLASH 100 di Iliad, che ha visto il grande debutto questa estate, la società ha deciso di lanciare a sorpresa la nuova offerta FLASH 150, che prevede tante novità e un prezzo davvero contenuto: solo 9,99 euro al mese.

A partire già da oggi e attivabile fino al 15 settembre, FLASH 150 mette a disposizione 150 GB sotto copertura rete 4G, 4G+ e 5G, senza limiti di velocità offrendo minuti e sms illimitati. L’offerta prevede zero costi nascosti e zero vincoli (quello che vedi, paghi) a soli 9,99 euro.

Ritorna una grande promo: il 5G sarà disponibile per tutti

La FLASH 150 ti permette di entrare nella rete Iliad al massimo della velocità senza costi aggiuntivi: i 150 giga sono disponibili sotto copertura rete 5G. Questa scelta è stata dettata sopratutto dall’aumento delle città coperte dalla rete 5G e degli smartphone compatibili con questa nuova tecnologia. Ben oltre 50 città italiane sono raggiunte dalla rete 5G di Iliad, e la lista aumenta ogni giorno.

FLASH 150 è l’offerta giusta per avere trasparenza, qualità, zero vincoli, zero sorprese e la velocità del 5G. Secondo Iliad, aderire ora all’offerta darà dei vantaggi esclusivi: questo perchè il costo della FLASH 150 resterà invariato per sempre. FLASH 150 è un ‘occasione da non perdere ed è disponibile anche per chi è già utente iliad e desidera cambiare il suo piano tariffario.

Ricordiamo che l’abbonamento può essere sottoscritto entro il 15 settembre 2022, ed è attivabile online sul sito iliad e tramite gli oltre 4.000 punti vendita sparsi sul territorio: disponibile anche nei 26 Flagship Store e in tutti gli Iliad Corner sparsi nei centri commerciali.