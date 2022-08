Il prodotto di debutto del marchio Nothing, il Nothing Ear (1), è stato rilasciato nel 2021. Da allora ha anche rilasciato il suo primo smartphone. Una recente perdita suggerisce che l’azienda rilascerà presto due nuovi auricolari wireless per sostituire il modello originale Ear (1).

Mukul Sharma (@stufflistings), un noto ribaltatore, ha fornito le informazioni su Twitter. Secondo Sharma, l’azienda intende debuttare nel Paese con due nuovi modelli di auricolari completamente wireless. Una di queste unità sembra essere il modello Ear (1) Stick, mentre l’altro sembra essere il diretto successore noto come modello Ear (2) TWS. Entrambe le versioni, secondo Sharma, sono attualmente in fase di test interno in diverse regioni europee e asiatiche.

Nothing potrebbe rilasciare presto una nuova serie di Ear

Per chi non lo sapesse, il tipster era anche colui che aveva precedentemente rilasciato il modello Ear (1) Stick. Questo modello dovrebbe essere rilasciato presto in Europa e costerà circa 99 euro. I dati provenivano da un elenco trapelato di Amazon. Inoltre, la versione Stick non avrà punte in gomma sostituibili e molto probabilmente avrà un design semi-in-ear. In altre parole, rinuncerà alla funzione ANC (Active Noise Cancellation) e potrebbe anche essere meno costoso degli EarPod originali (1).

Secondo la perdita precedente, l’Ear (1) Stick verrà fornito con un nuovo guscio rettangolare e auricolari con protezione dall’acqua IP54. Connettività Bluetooth 5.2, fino a 7 ore di durata della batteria dagli auricolari e altre 30 ore dalla custodia di ricarica, modalità di isolamento acustico AI e modalità a bassa latenza sono tutti inclusi. Sfortunatamente, non sono disponibili ulteriori informazioni sul modello Ear (2). Si prevede che sarà un successore di fascia alta dell’Ear (1) che include ANC e altre funzionalità aggiuntive.