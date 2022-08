Microsoft Outlook ora ha un’edizione Lite per gli utenti della sua app Android. Il colosso del software ha lanciato il nuovo Outlook Lite all’inizio di questa settimana come parte dei suoi sforzi per semplificare la vita agli utenti Android. Secondo Microsoft, il nuovo Outlook Lite è progettato per ‘potenziare individui, scuole, università e piccole imprese’.

A luglio abbiamo appreso che Microsoft stava lavorando a una versione più veloce di Outlook per Android. È stato allora che abbiamo appreso che Microsoft progetterà e distribuirà la versione lite di Outlook pensando ai telefoni Android a basso costo.

Microsoft Outlook Lite è già disponibile

Microsoft afferma che Outlook Lite include tutte le funzionalità di base di Outlook, inclusi gli strumenti per accedere a e-mail, calendario e contatti. L’app sembra offrire prestazioni più veloci occupando poco spazio sul telefono. Outlook Lite ha una dimensione inferiore a 5 MB e sembra essere progettato per funzionare in modo efficace su telefoni Android con 1 GB di RAM. L’app consumerà anche meno la batteria del telefono perché sembra richiedere poche risorse.

Lo sviluppatore di Outlook Lite afferma addirittura che l’app funzionerebbe su tutte le reti, comprese le reti 2G e 3G. Outlook Lite ha anche una barra di spostamento inferiore ridisegnata che mostra le opzioni per accedere alla posta elettronica, al calendario e ai contatti.

Microsoft Outlook Lite ha iniziato una prudente implementazione a luglio, ma ora è disponibile in più nazioni del mondo. L’app è ora disponibile in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, India, Messico, Perù, Arabia Saudita, Sud Africa, Taiwan, Tailandia, Turchia e Venezuela, con il supporto per altri paesi in arrivo ‘in futuro’, secondo all’impresa. Gli account Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 e Microsoft Exchange Online sono tutti supportati.

Sebbene un’app Outlook Lite sia normalmente pensata per telefoni Android meno costosi, funzionerà anche sui migliori dispositivi Android.