Vodafone cerca di catturare il più possibile l’attenzione degli utenti in Italia, con il lancio di una promozione molto speciale, che la vede offrire addirittura 70 giga di traffico internet, ad un prezzo complessivamente ridotto e conveniente.

La soluzione che vi racconteremo nel nostro articolo, non è purtroppo attivabile da chiunque, poiché richiede effettivamente la portabilità da un determinato numero di telefono, in particolare per coloro che provengono da WindTre, Iliad o TIM, o comunque coloro che hanno ricevuto l’SMS winback, che richiede il passaggio in negozio per l’attivazione. I costi iniziali sono quasi completamente azzerati, poiché comprendono solamente i 10 euro necessari per l’acquisto della nuova SIM.

Vodafone: cosa contiene l’offerta

L’offerta in questione prende il nome di Special 70 Giga, è una promozione davvero completa, se non quasi unica nel suo genere, poiché a tutti gli effetti permette di godere di SMS e minuti illimitati verso un qualsiasi numero di telefono in Italia, oltre a 70 giga di traffico internet, con velocità massima garantita dalla connettività 4G (non 5G).

Il suo prezzo è decisamente ridotto, basteranno 7,99 euro al mese, addebitati in automatico sul credito residuo della SIM, ciò sta a significare che non sarà necessario pagare con conto corrente o carta di credito. Per convincere più utenti possibili al passaggio, anche questa offerta prevede costi bloccati per i primi 6 mesi, in altre parole non sono previste rimodulazioni, o variazioni di prezzo, cosa che invece accade molto spesso per i vecchi clienti.