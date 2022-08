Internet è pieno di speculazioni sull’iPhone 14 e l’iPhone 14 Pro da diversi mesi. Se c’è da credere alle indiscrezioni, la sezione Pro sta per subire delle modifiche molto interessanti alla fine di quest’anno. C’è la possibilità che i modelli standard finiscano per essere versioni raffinate di iPhone 13, con solo poche modifiche. Nel frattempo, i modelli di fascia alta potrebbero eliminare la tacca, implementare il supporto per Always On Display (AOD), ottenere un sistema di fotocamera posteriore migliorato e includere un chipset più potente (A16).

Secondo i rapporti, Apple sta tentando di differenziare ulteriormente gli iPhone normali dai Pro utilizzando i chip inclusi nei prossimi device. Tuttavia, ci sono state segnalazioni che suggeriscono che la mancanza di chip disponibili è stato un fattore trainante in questo processo. Tuttavia, considerando che l’A15 Bionic è già in cima alle classifiche per prestazioni mobile, non dovrebbe sorprendere che Apple lo riutilizzi sui modelli iPhone 14 di fascia bassa di quest’anno. Alla fine, è ancora un buon chipset e l’A16 potrebbe essere più potente di quanto richiesto dalla maggior parte dei clienti.

iPhone 14 arriverà tra qualche mese

Sono state sollevate domande alla luce della voce secondo cui i normali modelli di iPhone 14 continueranno a utilizzare il chip A15 Bionic nel 2021. I nuovi iPhone avranno lo stesso livello di potenza di elaborazione dei loro predecessori? Se il prodotto è quasi identico a quello rilasciato da Apple un anno fa, come lo venderà l’azienda?

Secondo il noto leaker ShrimpApplePro, Apple potrebbe ancora migliorare le prestazioni generali dei modelli di iPhone 14. Secondo il tweet, questi dispositivi mobile potrebbero essere dotati di un nuovo modem cellulare e avere un layout interno completamente nuovo. Dovremmo anticipare che altre perdite appariranno prima della sua introduzione, che a questo punto è ancora a circa un mese e mezzo di distanza.