I Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 non sono gli unici smartphone pieghevoli attesi dagli utenti. Da tempo si parla della volontà di aziende come Apple e Google di inserirsi nel settore dei dispositivi con display flessibile e dei rispetti smartphone in cantiere.

Per quanto riguarda il primo iPhone pieghevole sappiamo già che la Mela morsicata ha deciso di dar priorità ad altri dispositivi: il lancio, dunque, sembra essere ancora lontano.

Il tanto vociferato Google Pixel Fold o Pixel Notepad, invece, dopo un periodo ricco di indiscrezioni sulle sue particolarità sembra essere sparito di scena. Soltanto negli ultimi giorni, tramite un aggiornamento rilasciato dall’azienda di Mountain View, sono emersi alcuni indizi secondo i quali il lancio potrebbe avvenire in tempi brevi.

Google Pixel Fold si farà: arrivano nuove conferme!

Un aggiornamento rilasciato da Google porta con sé un indizio che permette di ritenere certa l’esistenza di un Pixel Fold. Un’icona raffigurante uno smartphone pieghevole è infatti apparsa all’interno dell’aggiornamento di Google Camera.

Lo smartphone pieghevole di Mountain View, dunque, potrebbe essere di nuovo in fase di lavorazione. Nei mesi scorsi l’azienda avrebbe messo in pausa la sua produzione al fine di apportare tutti i miglioramenti necessari così da poter competere con i rivali senza grosse difficoltà.

Samsung continua a occupare un posto di rilievo nel settore e sarà complicato per le altre aziende riuscire a spodestare il colosso sudcoreano. Suscita comunque non poca curiosità l’idea che, a breve, si amplierà la scelta di smartphone pieghevoli e che ognuno potrebbe offrire delle incredibili prestazioni.