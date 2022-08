Sono iniziate da pochissimi gironi le riprese della terza stagione di Bridgerton, noto serie tv targata Netflix. A quanto pare, però, sono già iniziati i primi problemi. In queste è infatti andata a fuoco una delle location più importanti che abbiamo avuto modo di vedere durante la scorsa stagione.

Una delle location più importanti della scorsa stagione di Bridgerton è andata a fuoco. In particolare, si tratta della casa di campagna di Aubrey Hall. Questa casa si chiama in realtà Wrotham Park Estate e si trova a South Mimms, nell’Hertfordshire.

Si tratta di una location molto nota nella seconda stagione di Bridgerton, in quanto è proprio qui che è scoppiata la passione tra i due ex protagonisti Anthony Bridgerton e Kate Sharma (interpretati rispettivamente dagli attori Jonathan Bailey e Simone Ashley. Oltre a questo, qui è stata girata anche la scenda dell’importante partita di famiglia di Pall Mall.

Secondo quanto è emerso, l’incendio è partito dalle scuderie adiacenti alla casa ma fortunatamente non è divampato all’interno della casa. I vigili del fuoco sono comunque intervenuti in tempi brevi e sono riusciti a mettere in salvo anche il bosco che si trovava nelle vicinanze. Quanto accaduto, però, potrebbe comportare comunque dei ritardi per quanto riguarda le riprese in corso della terza stagione. Vi ricordiamo che i prossimi protagonisti saranno Penelope Federington e Colin Bridgerton. Oltre a questo, vi ricordiamo che secondo le ultime indiscrezioni che sono emerse in rete forse non ci sarà più la protagonista della prima stagione interpretata dall’attrice Phoebe Dynevor, ovvero Daphne Bridgerton.