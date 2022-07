L’operatore WindTre ha recentemente deciso di prorogare le proprie offerte della gamma Young anche per tutto il mese di agosto 2022.

Queste offerte sono disponibili a prezzo scontato già dal loro lancio lo scorso 20 giugno 2022. Scopriamo insieme tutte le offerte disponibili.

WindTre proroga le proprie offerte Young

Iniziamo con la WindTre Young che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati mensile validi fino in 4G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. Troviamo poi la Young 5G Easy Pay con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati mensile validi anche in 5G, anche in questo caso al costo di 9,99 euro al mese.

Proseguendo incontriamo la Young+ 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensile validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 12,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Infine, rimane la Young+ 5G Easy Pay include infine minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 200 Giga di traffico dati mensile validi anche in 5G, sempre con un costo di 12,99 euro al mese.

Solamente le offerte Young 5G Easy Pay, Young+ 5G e Young+ 5G Easy Pay includono l’abilitazione automatica per sfruttare la rete 5G di WindTre. Per le offerte che prevedono la modalità Easy Pay l’addebito del costo mensile avviene solo su metodo di pagamento automatico, a scelta tra quelli disponibili. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.