La pioggia di meteoriti delle Perseidi sta arrivando: ecco quando puoi vederla e

Molti paesi stanno soffrendo per l’ondata di caldo torrido, secondo le previsioni di AccuWeather. In Italia, le previsioni prevedono la possibilità di pioggia, una condizione che potrebbe rivelarsi problematica per chi vuole ammirare il cielo questo fine settimana, ma non è impossibile. Le aree più lontane dalla costa dovrebbero avere più faciltà a vedere la pioggia rispetto a quelle che potrebbero essere colpite da acquazzoni.

Ma le Perseidi sono solo una delle ragioni per iniziare a scansionare i cieli: la pioggia di meteoriti Delta Aquariid dura fino al 2 agosto, con un picco dal 28 al 29 luglio, e circa 20 meteore all’ora.

Le condizioni di osservazione dovrebbero essere eccellenti, ma tieni presente che questo acquazzone favorisce le latitudini meridionali, secondo l’American Meteor Society.

Non solo Perseidi

Anche gli Alpha Capricornids attraverseranno il 15 agosto il cielo, con un picco che incomincerà a partire dal 31 luglio. Potrebbe essere uno degli sciami meteorici più sottovalutati dell’estate. L’American Meteor Society ha affermato che “non sarà un evento molto evidente“, infatti potranno essere ammirate solo più di cinque meteore all’ora.

“Ciò che è degno di nota“, ha sottolineato l’organizzazione sul suo sito web, “è il numero di palle di fuoco luminose prodotte durante il suo periodo di attività“.

I periodi migliori arriveranno al loro picco dall’11 al 13 agosto. Ma bisognerebbe iniziare a guardare i cieli prima dell’alba perché la superluna dello storione si contenderà l’attenzione al culmine.

Le Perseidi producono da 50 a 100 meteore all’ora, secondo la NASA. Lo sciame è prodotto dalla cometa 109/P Swift-Tuttle, scoperta nel 1862.

Come gli Alfa Capricornidi, le Perseidi sono note per le loro palle di fuoco, che sono “esplosioni di luce che possono persistere più a lungo di una serie di meteoriti“, ha detto la NASA, spiegando: “Ciò è dovuto al fatto che provengono da particelle di materiale che appartiene a comete che si sono frantumate“.

La pioggia è chiamata Perseidi perché il suo punto radiante si trova vicino alla prominente costellazione dell’eroe Perseo.