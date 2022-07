L’inflazione è balzata al nuovo massimo storico dell’8,9 per cento a luglio in Europa per i 19 paesi vincolati dall’euro, alimentata dall’aumento dei costi energetici.

I prezzi all’ingrosso dell’elettricità sono aumentati nel primo trimestre del 2022 del 411% in Spagna e Portogallo, del 343% in Grecia, del 336% in Francia e del 318% in Italia rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo la Commissione europea.

Non c’è alcun segno che la crisi energetica migliori a breve, poiché l’Europa si prepara alla possibilità che la Russia interromperà completamente le sue forniture di gas come rappresaglia per le sanzioni occidentali sull’invasione dell’Ucraina.

Con l’aumento dei prezzi dell’energia, alcuni sono costretti a decidere se spendere i loro fondi per tenere le luci accese nelle loro case o riempire il frigorifero.

I governi sono consapevoli che le persone stanno lottando e che le cose peggioreranno quest’inverno. Questo è il motivo per cui molti paesi in tutta Europa si stanno preparando ad aiutare.

In che modo l’UE sta affrontando l’aumento dei prezzi dell’energia

Nel Regno Unito, i prezzi dell’energia quest’anno sono cresciuti più che in qualsiasi altro anno negli anni ’70, da quando il paese stava subendo una catastrofica recessione economica. Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra, ha affermato che i britannici stanno affrontando uno “shock storico senza precedenti” a causa degli aumenti della bolletta energetica.

Il governo sta intervenendo per affrontare questa crisi in arrivo con uno sconto sulla bolletta energetica € 475,6 per ogni famiglia, che verrà pagato direttamente su conti che hanno un pagamento automatico impostato verso il proprio fornitore di energia.

Come va la situazione in Italia

L’Italia, che come altri paesi europei sta soffrendo a causa delle forniture russe stroncate: dopo aver deciso di ridurre la sua dipendenza da Mosca, ha promesso un sussidio per il carburante di 14 miliardi di euro e un piano di investimenti per tenere sotto controllo le bollette energetiche ed evitare che il sovrapprezzo renda la vita insostenibile per molte famiglie.

Il Paese prevede inoltre di distribuire un bonus di 200 euro ai lavoratori che guadagnano 35.000 euro o meno all’anno e di offrire un credito d’imposta del 20% alle aziende ad alta intensità energetica. Inoltre, l’Italia ha annunciato l’intenzione di tassare le società che traggono profitto dall’aumento dei prezzi dell’energia.