Per competere con TikTok, YouTube prevede di aumentare rapidamente la quantità di video ‘Shorts’ in formato breve disponibili sul suo sito. Per aiutare con questo sforzo, l’azienda sta rilasciando oggi un nuovo strumento di creazione che converte i video di YouTube esistenti in Shorts in pochi secondi.

L’aggiornamento, attualmente accessibile dall’app mobile di YouTube, consente al produttore di un video di selezionare facilmente una parte di qualsiasi video precedentemente pubblicato, quindi di pubblicare quella clip come contenuto di YouTube Shorts.

YouTube Shorts si aggiorna con una novità

Anche se il contenuto era stato originariamente pubblicato come un video YouTube convenzionale, l’azienda stava già trasformando i video verticali caricati dagli utenti in meno di 60 secondi in Shorts. Con il rilascio di questo nuovo strumento che consente loro di ritagliare sezioni affascinanti da video più lunghi, YouTube si aspetta che i produttori contribuiranno ancora più attivamente alla libreria dei Shorts.

La mossa potrebbe indicare quanto sia preoccupato Google per il dominio di TikTok nei video in formato breve. Chiaramente non crede che consentire alla libreria di Shorts di YouTube di svilupparsi in modo naturale attraverso caricamenti di video nuovi e originali sarà sufficiente per competere. Invece, YouTube ha fatto affidamento sui contenuti di lunga durata esistenti per produrre Shorts aggiuntivi. Ad aprile, ad esempio, YouTube ha rivelato che, a meno che gli artisti non si ritirino, ogni video pubblico di YouTube potrebbe essere ‘remixato’ in YouTube Shorts.

Secondo l’azienda, l’app mobile ridisegnata consente ai creatori di selezionare un segmento del loro video della durata massima di 60 secondi e trasformarlo in materiale di cortometraggi utilizzando gli stessi strumenti di editing a cui sono abituati all’interno dell’app. Se la loro selezione è inferiore a 60 secondi, possono filmare altri filmati con la videocamera Shorts o aggiungere video di galleria per completare il materiale di Shorts da 60 secondi.