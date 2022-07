Unieuro sa come invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, promettendo in cambio un risparmio ben più importante di quanto ci saremmo aspettati, grazie ad un volantino pieno zeppo di occasioni da non perdere di vista.

La campagna promozionale convince sin da subito con una buonissima disponibilità sul territorio nazionale, poiché a tutti gli effetti gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, dove si trova la spedizione gratuita per la consegna a domicilio (solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi).

Aprite subito il nostro canale Telegram, potrete avere codici sconto Amazon gratis e grandissime offerte speciali.

Unieuro: ecco il risparmio al quadrato

La campagna promozionale di Unieuro cerca di accontentare più utenti possibili, proprio in questi giorni ha lanciato una spettacolare serie di occasioni dai prezzi praticamente mai visti prima d’ora, garantendo agli utenti un risparmio fuori da ogni logica.

I modelli maggiormente interessanti partono ovviamente dalla fascia alta, sono infatti disponibili Galaxy S22, nella variante con 256GB di memoria interna, al prezzo finale di soli 699 euro, per poi passare direttamente sul mondo Apple. Questi coinvolge tutta la lineup del 2022, quale è rappresentata da iPhone 13 Pro, disponibile a 1099 euro, ma anche iPhone 13, il cui prezzo è più abbordabile, fermandosi a 789 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino di Unieuro sono raccolti direttamente sul sito ufficiale, dove sarà possibile scoprire e conoscere da vicino i vari prezzi bassi, ed approfondire così la conoscenza delle varie occasioni per spendere sempre meno sull’elettronica.