Vodafone è il miglior gestore in assoluto in Europa per quanto riguarda le offerte mobili e questo è sicuro. Stiamo parlando di un provider che non esita mai a lanciare nuove soluzioni, nonostante qualcuno parli di prezzi troppo alti. Ci sono attualmente tre promozioni diverse tra loro che però hanno prezzi molto bassi ma soprattutto tantissimi contenuti da offrire. In basso tutte le informazioni.

Vodafone: queste sono le offerte che vi porteranno a rientrare verso il vostro gestore di sempre

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25