La nota azienda automobilistica Mercedes sta progettando la realizzazione di diversi restyling delle sue vetture. Una di queste sarà la nuova Mercedes Classe A. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la vettura in questione è stata protagonista di alcune foto spia che ci hanno quindi rivelato alcune informazioni sul design.

Mercedes Classe A restyling: trapelano in rete nuovo foto spia su strada

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi veicoli del noto marchio Mercedes è stato avvistato su strada tramite alcune foto spia. Come già accennato, si tratta della versione restyling della nuova Mercedes Classe A. Le novità di rilievo si concentreranno prevalentemente sulla parte anteriore e posteriore, dato che nelle foto la vettura è camuffata proprio in queste zone.

Andando ad analizzare più da vicino queste foto, è possibile osservare un look e un design più moderni sia per quanto riguarda i fari anteriori sia per quanto riguarda i gruppi ottici posteriori. Possiamo poi comunque immaginare che l’azienda deciderà di introdurre anche delle nuove colorazioni per quanto riguarda la carrozzeria.

Le foto spia ci hanno rivelato solo questi dettagli, ma grazie ai rumors delle scorse settimane sappiamo già qualcosa. Dal punto di vista della motorizzazione, ad esempio, sappiamo che saranno distribuite sia versioni con motori diesel sia versioni con motori a benzina e sappiamo che saranno disponibili anche versioni con tecnologia Plug-in. Vi ricordiamo comunque che il debutto del restyling della Mercedes Classe A è previsto per la fine del 2022, quindi arriveranno sicuramente ulteriori informazioni fino ad allora.