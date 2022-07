A circa un anno di distanza da quando il CEO di Tesla, Elon Musk, ha segnalato che la società aumenterà le sue azioni valutate in criptovaluta, il produttore di veicoli elettrici ha rivelato di recente di aver venduto il 75% delle azioni in Bitcoin.

Nel febbraio dello scorso anno, la società aveva annunciato di aver investito 1,5 miliardi di dollari in bitcoin. “Alla fine del secondo trimestre, abbiamo convertito circa il 75% dei nostri acquisti di Bitcoin in valuta fiat”. Ora, nel bel mezzo di quello che è stato soprannominato “l’inverno delle criptovalute“, la società riferisce di aver venduto la maggior parte delle sue partecipazioni in bitcoin per un ammontare totale di 963 milioni con il valore delle restanti “risorse digitali” ora quotato a 218 milioni.

Tesla vende 75% delle sue azioni valutate in bitcoin ma nessuna tra quelle in dogecoin

“Il motivo per cui abbiamo venduto un sacco delle nostre partecipazioni in bitcoin era l’incertezza dovuta a questi periodi di alti e bassi repentini. Era importante per noi massimizzare la nostra liquidità”, spiega Musk. Elon conferma di aver venduto la maggior parte delle azioni valutate in bitcoin ma nessuna di quelle in dogecoin.

In un deposito di febbraio presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Tesla dichiara che potrebbe aumentare o diminuire le sue disponibilità di risorse digitali. “Potrebbe accadere in qualsiasi momento in base alle esigenze del business e alla visione del mercato e delle condizioni ambientali”. “Crediamo nel potenziale a lungo termine delle risorse digitali sia come investimento che come alternativa liquida alla liquidità“, afferma la società.