L’attuale condizione volatile del mercato delle criptovalute richiede cambiamenti immediati nel quadro normativo del settore. Il recente fiasco di CoinFLEX sottolinea ulteriormente questa necessità. Subito dopo la caduta di Luna, anche la Corea del Sud ha iniziato a monitorare il mercato e ha introdotto nuove regole per garantire la protezione dei consumatori.

Anche le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti sono preoccupate per gli eventi. Pertanto, l’11 luglio, il Financial Stability Board (FSB) ha annunciato la proposta di nuove regole per garantire “una solida regolamentazione e supervisione” delle valute virtuali.

Per cominciare, FSB parla della posizione vulnerabile delle criptovalute e delle stablecoin nelle attuali condizioni di mercato. Sottolinea inoltre la “crescente interconnessione” con il sistema finanziario tradizionale.

FSB sottolinea inoltre l’assoluta necessità di un quadro efficace che aiuti a garantire che nel caso in cui le vulnerabilità del mercato inizino a comportarsi come passività per i consumatori, il risultato sarà lo stesso delle attività finanziarie tradizionali.

Di recente, gli scambi di criptovalute hanno anche dovuto affrontare una serie di incidenti che stanno portando alla loro insolvenza o trascinandoli in un lungo dramma legale.

Guardando a questi incidenti, FSB afferma che è necessario il lavoro in corso dell’autorità di regolamentazione insieme ad altri organismi internazionali per la definizione degli standard per affrontare i rischi della stabilità finanziaria che le stablecoin potrebbero comportare. L’organizzazione afferma che continuerà a “facilitare la cooperazione transfrontaliera e intersettoriale tra le autorità finanziarie nazionali e gli organismi internazionali di definizione degli standard”.

Gli obiettivi per il futuro

I membri dell’organizzazione aiuteranno nell’attuazione degli standard internazionali applicabili nei quadri normativi e di vigilanza nazionali. Hanno affermato che se le stablecoin entreranno nel sistema di pagamento tradizionale, entreranno anche nel framework.

Il regolatore riferirà direttamente ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali in ottobre in merito agli approcci normativi e di vigilanza alle stablecoin e ad altri asset virtuali. L’FSB preparerà un rapporto di consultazione pubblica sulla revisione delle sue raccomandazioni di alto livello per il regolamento, insieme alla supervisione e alla supervisione della “stablecoin globale“. Comprenderà anche rimedi che aiuteranno a risolvere le lacune, insieme a un rapporto di consultazione pubblica.

Gli sforzi dell’FSB e degli organismi internazionali mireranno a ridurre al minimo il rischio di frammentazione e arbitraggio normativo. I membri dell’organizzazione accoglieranno con favore la guida CPMI-IOSCO, Applicazione dei principi per le infrastrutture del mercato finanziario agli accordi di stablecoin, un passo significativo verso lo standard “stessa attività, stesso rischio, stessa regolamentazione“. L’obiettivo principale sarà la protezione degli investitori e l’integrità del mercato.