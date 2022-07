Tra le varie doti che Android mette a disposizione dei suoi utenti in quanto sistema operativo, c’è grande versatilità ma soprattutto tanta scelta in termini di contenuti. Esatto, proprio perché il robottino verde frutto del grande lavoro di Google riesce a concedere ogni settimana tanti nuovi titoli all’interno del suo Play Store.

Bisogna poi anche valutare che molti di questi possono diventare improvvisamente gratis pur essendo a pagamento. Questo accade anche oggi, con una lista interminabile di titoli che potrete portare a casa senza pagare.

Android: la lista è completa di tutti i giochi e le applicazioni a pagamento offertoti solo per oggi gratis