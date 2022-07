La temperatura della tua GPU è più importante di quanto pensi, ecco cosa devi sapere per stare al sicuro quando fai mining.

Durante il mining, stai spingendo la tua scheda grafica a lavorare il più duramente possibile. Questi sono prodotti di consumo (non hardware di mining come ASIC industriali) e sono fatti solo per giocare ai videogiochi. È importante capire che non sono pensati per funzionare al 100% ogni volta.

Se le tue schede grafiche sono troppo calde, ne stai riducendo la sua durata.

Zone di temperatura

30°C – 49°C: al minimo. Non sono in esecuzione attività importanti. Probabilmente stai controllando la tua posta elettronica o scorrendo su Twitter.

Da 50C – 59C: è inattiva in una stanza calda o funziona a circa il 50%.

60°C – 69°C: C’è dell’azione ma è comunque una temperatura stabile.

70C – 75C: Va bene, le cose stanno diventando piuttosto calde. Gioco ad alta grafica o mining ottimizzato.

75C – 79C: Questa è la zona pericolosa. Alcune schede grafiche saranno ancora al sicuro, ma non vale la pena rischiare.

80C – 89C: Come giocare con il fuoco. A questo intervallo, la tua GPU potrebbe sembrare che funzioni bene o potresti sentire odore di plastica bruciata. Ad ogni modo, stai deducendo rapidamente la sua durata.

90C – 99C: Ci sono sicuramente dei danni in corso. Potresti voler prendere l’estintore.

100C – 109C: Se sei fortunato puoi usare la tua GPU dopo che si è riscaldata così tanto.

110°C+: Congratulazioni, la tua GPU ora è un fermacarte. Tuttavia, lascialo raffreddare prima di appenderla alla parete.

E’ una buona idea quindi mantenere il tuo rig al fresco, ecco alcuni consigli:

Aumenta la velocità della ventola

Se non stai già utilizzando uno strumento di overclocking, dovresti. Per questo, consigliamo MSI Afterburner. Aumentare la velocità della ventola aiuterà a spingere più aria attraverso il chip. Assicurati solo di non esagerare, poiché l’utilizzo di velocità della ventola più elevate aumenta anche il rischio che le ventole si spengano.

Distanziare le schede

Se hai un rig con più di una scheda, prova a distanziarle ulteriormente. Ciò consentirà loro di aspirare più aria fresca dall’alto e intorno alla macchina.

Crea un migliore flusso d’aria nella stanza

Apri una finestra. Prova a vedere come sono le tue temperature, con più aria che si muove attraverso la stanza.