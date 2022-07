Una pagina di gossip che si aggiunge alle già numerose bravate di Elon Musk, che è stato pizzicato insieme alla moglie del co-fondatore di Google.

Il caso Musk, Shanahan

Il miliardario Elon Musk esperto non solo di Tesla e Space X ma anche di love stories discutibili, si è reso protagonista dell’ennesima bravata.

A dicembre dello scorso anno, ha avuto una breve relazione con Nicole Shanahan, moglie del co-founder Google Alphabet Sergey Brin.

Musk deve aver sfoderato un certo fascino, poiché l’attrazione non è certamente dipesa dal suo potere economico, considerato che Brin è tra i dieci businessman più ricchi al mondo.

Certo è che il fascino del primo in classifica potrebbe aver avuto un suo ruolo in questa love stories, che ha distrutto due matrimoni.

Pochi mesi fa infatti Musk ha divorziato dalla moglie, l’artista Grimes di nazionalità canadese, con la quale avevano appena avuto un secondo figlio surrogato.

Sempre di recente anche Brin, rivoltosi alla corte di Santa Clara ha chiesto il divorzio alla moglie Nicole sposata appena quattro anni prima.

Nel frattempo Elon ha pensato di portare il numero dei suo figli a 10 concependone un altro con la manager Shivon Zilis, a tutti gli effetti una sua dipendente dell’azienda Neuralink.

Come se questo non fosse già abbastanza, nei mesi precedenti era stata depositata una denuncia per molestie ai danni di Musk, colpevole di aver fatto delle avance hot a una dipendente di Space X.

Tornando alla questione dell’ex amico, amici comuni hanno rivelato al Wall Street Journal di un patetico siparietto, dove Musk si è inginocchiato davanti a tutti e rivolgendosi verso Brian gli ha chiesto di perdonarlo per l’accaduto. Ci sono dubbi in merito sul fatto che fosse serio o ironico.

Nonostante Musk si prodighi alla ricerca di una nuovo pianeta, vorremmo ricordarli che siamo già 8 miliardi e considerando che l’inquinamento è procapite, 10 figli sono tanti. Caro Elon sarebbe ora di darci un taglio, o meglio di farci un fiocco!