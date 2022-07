Un trucco per stupire amici e familiari che forse non conosci ma che permette di camminare sull’acqua!

Fluidi non Newtoniani: Quando la materia è sia solida che liquida!

Siamo in piena estate, un periodo dove non sia rinuncia a un rilassante bagno al mare o in piscina, ma cosa succederebbe se i tuoi amici ti vedessero camminare sull’acqua?

L’ultima persona di cui si ha notizia ad essere riuscito nell’impresa risale a 2000 anni fa, noto col nome di Gesù, ma oggi ti sveleremo un trucco interessante per lasciare gli amici a bocca aperta!

I fluidi che rispondono alle leggi della fisica vengono chiamati fluidi Newtoniani, mentre quelli che non seguono queste regole sono detti fluidi non Newtoniani.

In rete e sui social impazza il video di tre giovani intenti a camminare su una piscina fuoriterra, ed effettivamente è ciò che succede davvero, ma c’è un trucco che in pochi conoscono.

Addizionando la maizena (amido di mais) con dell’acqua si ottiene un fluido che è al tempo stesso solido e liquido.

Questo dipenderà dalla forza applicata alla superficie nel momento del contatto.

Presupponendo di dover entrare in una piscina di questo tipo, entrando delicatamente ci si può immergere, mentre se si esercita una pressione forte è possibile camminarci sopra!

Per fare questo esperimento puoi utilizzare un piccolo recipiente da cucina addizionando i prodotti al 50%. Se hai intenzione di fare sul serio puoi sempre recarti al primo negozio disponibile e acquistare una piccola piscina da giardino e preparare il composto al suo interno.

In questo modo lascerai tutti sbalorditi quando ti vedranno camminare sull’acqua.