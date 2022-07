Il volantino Euronics promuove una nuova campagna promozionale che prova a far sognare i consumatori, con la nuovissima selezione di offerte molto speciali, dai prezzi decisamente concorrenziali.

Il risparmio è importante su un numero sempre crescente di prodotti, ma è bene sapere che gli acquisti saranno estremamente limitati. Avete capito bene, oltre a dovervi necessariamente recare in negozio, dovrete anche prestare attenzione al socio di appartenenza, in quanto gli stessi prezzi non saranno attivi ovunque in Italia.

Tutte le offerte Amazon, con anche un numero sempre crescente di codici sconto gratis, vi attendono in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram.

Euronics: occasioni imperdibili per tutti, ecco gli sconti

Euronics è letteralmente da sogno con il nuovissimo volantino che la vede scontare alcuni dei migliori smartphone e prodotti di tecnologia generale, come ad esempio il foldable che tutti desiderano, il Motorola Razr 5G, oggi disponibile all’acquisto a soli 749 euro, un prezzo complessivamente adeguato per la tipologia del prodotto stesso. In alternativa è possibile affidarsi all’Oppo Find X3 Neo, il modello più economico del momento, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, impreziosito proprio dalla richiesta finale di soli 499 euro.

Nell’attesa sarà comunque possibile affidarsi anche a soluzioni del calibro di oppo Reno 8 Lite, in vendita a 359 euro, ma anche Xiaomi 11T Pro e Motorola Edge 30, entrambi disponibili a meno di 400 euro. La campagna promozionale prosegue con tantissime altre occasioni legate a categorie merceologiche differenti, per approfittarne il prima possibile non vi resta che aprire subito il sito ufficiale, dove troverete i singoli prezzi di vendita dei migliori prodotti.