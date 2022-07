Elon Musk ha trovato un nuovo modo per promuovere i Dogecoin.

La compagnia di trasporti sotterranei di Musk, The Boring Company, ora accetta il pagamento per le corse nel suo circuito di Las Vegas, secondo un rapporto della CNN.

The Loop è una rete di tunnel situata sotto il Las Vegas Convention Center che trasporta persone che utilizzano veicoli Tesla che viaggiano ad alta velocità. Il Las Vegas Loop è il primo progetto di The Boring Company ad uso commerciale e la società ha in programma di espandere i tunnel in tutta Las Vegas. La Boring Company prevede anche di costruire tunnel sotterranei in Texas e ha presentato una proposta per un Loop a Miami.

Le corse sul Loop sono attualmente gratuite, ma la società prevede di addebitare 1,50 dollari per corse singolee 2,50 per un pass giornaliero, secondo la CNN.

Un progetto in espansione

Non è stato possibile raggiungere immediatamente la Boring Company per un commento.

La decisione di The Boring Company di accettare pagamenti in Dogecoin fa parte di una lunga storia che vede protagonista Elon Musk e le cripto da molto tempo. Tesla, di cui Musk è anche CEO, accettarà quindi pagamenti in Dogecoin per alcuni prodotti.

Dogecoin, lanciato per scherzo da due ingegneri nel 2013, ha visto il suo aumento di prezzo da meno di 1 centesimo a più di 70 centesimi a maggio 2021, aiutato, in parte, dalla promozione su Twitter di Musk.

Il mese scorso, Musk ha affermato di sostenere Dogecoin perché molte persone gli hanno chiesto di farlo. Non è chiaro quanti soldi Musk abbia investito in Dogecoin.