Coop e Ipercoop si prendono letteralmente gioco di Unieuro con il lancio di una campagna promozionale davvero incredibile, la perfetta soluzione che può spingere gli utenti ad acquistare i prodotti in negozio, senza costi aggiuntivi.

Risparmiare con Coop e Ipercoop è davvero semplice, e sopratutto risulta essere alla portata di tutti, con possibilità di spendere sempre meno su ogni singolo prodotto acquistato. I prezzi sono da ritenersi validi solo nei punti vendita fisici, ricordiamo infatti che non sarà possibile goderne direttamente online sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: quanti sconti e che prezzi volutamente molto bassi

Coop e Ipercoop si prendono gioco delle rivali nel campo della rivendita di elettronica, con il lancio di una serie di offerte praticamente uniche nel proprio genere. I prezzi sono decisamente bassi, anche se in genere sono applicati su modelli già economici di loro, come Oppo A74 in vendita a 229 euro, passando per Redmi 9A proposto a soli 99 euro, per salire poi verso Xiaomi Redmi Note 11, disponibile a 189 euro, ma anche un buonissimo Oppo A16, il cui prezzo non supera i 149 euro.

Le offerte legate alla tecnologia spaziano poi verso prodotti del calibro di televisori, anche da 40 pollici, con prezzi non superiori ai 219 euro, oppure un economici Amazfit Bip, uno smartwatch dalle ottime prestazioni, acquistabile a 44,90 euro. La campagna promozionale spazia anche verso altri segmenti molto interessanti, se volete approfondirla dovete collegarvi al sito dell’azienda.