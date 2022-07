L’ultimo lotto di giochi Xbox Game Pass è stato annunciato e tra questi ci sono alcuni nomi importanti. Torment: Tides of Numenera è il titolo più allettante della nuova formazione Xbox Game Pass. Aspettati una storia con molti personaggi, molte decisioni difficili da prendere e uno strano universo fantascientifico. Non capita spesso che giochi come questo arrivino su console, ma i clienti di Xbox Game Pass Ultimate hanno l’imbarazzo della scelta con Tides of Numenera, la serie Wasteland e l’originale Fallout.

All’interno, secondo Microsoft, arriverà anche l’acclamato puzzle platformer. Il platform minimalista dello stesso creatore di Limbo è ampiamente considerato uno dei migliori giochi rilasciati nell’ultimo decennio. Ha un tono minaccioso, un ritmo eccellente e un finale indimenticabile.

Xbox Game Pass, ecco la lista dei nuovi giochi

Anche l’hackathon open-world di Ubisoft Watch Dogs 2 sta arrivando sulla piattaforma, permettendoti di entrare in contatto con droni, automobili e infrastrutture pubbliche della Baia di San Francisco. Sebbene il sequel non abbia ricevuto recensioni entusiastiche, contiene tutti gli aspetti caratteristici che hanno reso così popolari le avventure open world di Ubisoft.

Nell’elenco c’è anche As Dusk Falls, una nuova avventura interattiva che sarà disponibile per la piattaforma in abbonamento di Microsoft il giorno del lancio. Ashes of the Singularity: Escalation sarà aggiunto anche alla formazione RTS di Xbox Game Pass, mentre MotoGP 22 ti farà sfrecciare in pista in un autentico simulatore di moto.

Ecco tutti i nuovi giochi che saranno disponibili su Xbox Game Pass entro la fine di luglio: