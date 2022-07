Sconti dell’80% per tutti gli utenti che sceglieranno di recarsi da Unieuro per acquistare i nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. Il risparmio è importantissimo per ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla dislocazione territoriale.

Avete capito bene, tutti gli ordini potranno effettivamente essere completati sia in negozio che online sul sito ufficiale, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Nel caso in cui foste interessati all’acquisto sul sito, è importante sapere che la spedizione presso il domicilio è gratuita, per ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Se volete i codici sconto Amazon, non dovete fare altro che aprire subito il link diretto al nostro canale Telegram dedicato.

Unieuro: che occasioni assurde, ecco gli sconti migliori di oggi

Il mare di sconti che Unieuro ha deciso di attivare nel periodo, va effettivamente a toccare anche il Samsung Galaxy S22, un prodotto decisamente interessante, che tutti vorrebbero poter acquistare, e che finalmente risulta essere disponibile a soli 769 euro, nella variante con 128GB di memoria interna.

Le occasioni da cogliere al volo sono davvero tantissime, restando nella fascia alta della telefonia mobile, incrociamo anche iPhone 13 Pro Max, il cui prezzo si aggira sui 1229 euro, ma anche iPhone 13, disponibile a 929 euro, oppure iPhone 12 a 749 euro, per finire con l’eccellente Xiaomi 12 Pro, il cui prezzo è di 899 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende da Unieuro, basti pensare a Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ disponibile a 399 euro, come anche Galaxy A52s a 299 euro e Redmi Note 11 a 199 euro. Tutte le informazioni del caso sono raccolte direttamente sul sito ufficiale di Unieuro.