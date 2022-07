Dopo il brusio iniziale che circondava Wear OS 3 lo scorso anno, la piattaforma indossabile di Google sembra essere svanita ancora una volta. Sebbene ci siano stati dei dump di funzionalità nel mezzo, l’entusiasmo è diminuito quando è diventato evidente che solo una piccola percentuale di appassionati di smartwatch sarebbe stata in grado di godersi l’ultimo e il più grande sistema operativo Wear a meno che non avessero acquistato un nuovo Samsung Galaxy Watch.

Samsung e Google potrebbero aver avuto un periodo di esclusività, ma sembra che sia stato fatto. Il Montblanc Summit 3 è stato presentato all’inizio di questo mese come il secondo dispositivo indossabile con l’ultima versione di Wear OS e sembra che Mobvoi prenderà il terzo posto con un modello di punta entro la fine dell’anno.

Mobvoi arriverà con Wear OS di Google

Mobvoi è un principiante nel mercato degli smartwatch ed è anche il più piccolo rispetto a marchi lifestyle come Montblanc, Fossil e altri. Nonostante queste probabilità, è cresciuto in popolarità nel mercato di Wear OS perché offriva una gamma di prodotti a prezzi ragionevoli con funzionalità adeguate. Con un nuovo modello in arrivo, potrebbe affermarsi come il terzo portabandiera di Wear OS 3.

Secondo quanto riferito, Mobvoi è alla ricerca di tester per un prossimo modello di punta di smartwatch Wear OS non annunciato. In un’e-mail ai potenziali tester, l’azienda ha menzionato alcune caratteristiche degne di nota dell’orologio da polso, tra cui la lunga durata della batteria, il rilevamento AFiB e un “design di lusso” aggiornato. TicWatch Pro 3 Ultra ha già tutte queste funzionalità, quindi sembra che Mobvoi abbia migliorato la funzionalità a un certo livello. Il resto delle specifiche sembra essere alla pari con qualsiasi smartwatch decente in questi giorni, ma dovremo aspettare un annuncio ufficiale per vedere quanto è cambiato.

L’e-mail menziona anche che il futuro orologio da polso di punta sarà in grado di utilizzare Google Pay, il che implica che eseguirà Wear OS e avrà NFC. Indipendentemente dal fatto che il modello sia all’altezza della pretesa dell’azienda di avere un look di lusso, è rassicurante sapere che un altro smartwatch Wear OS 3 è in arrivo. Il modello verrà lanciato questo autunno insieme al Pixel Watch. Al momento non ci sono informazioni su quando o se gli smartwatch esistenti di Mobvoi verranno aggiornati a Wear OS 3.