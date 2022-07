Il miliardario Elon Musk è finito in tribunale oggi 19 luglio o per lo meno i suoi avvocati, per l’inizio di una battaglia legale che vale 44 miliardi

Elon Musk: Una battaglia da 44 miliardi di dollari

Il patron di Tesla e Space X oggi è finito in aula, per quella che protrebbe essere un battaglia dai costi elevati. Ben 44 miliardi di dollari, questo è quanto vale il contenzioso discusso in tribunale, se non da Musk, per lo meno dai suoi avvocati.

Non è dato sapere se Musk abbia o meno presenziato alla fase iniziale del processo, ma è usanza comune tra gli uomini d’affari disertare le aule e comparire solamente se necessario testimoniare in prima persona.

I due contendenti coinvolti, Twitter e Musk, si daranno battaglia in merito alla proposta di acquisto del social per un valore di 44 miliardi.

Il tutto è nato dalla proposta del miliardario Elon, che intendeva inizialmente fondare un proprio social basato sulla libertà di espressione, lasciando intendere che su Twitter questa non fosse esattamente di casa.

A questo episodio segue una proposta per entrare con una quota azionaria importante nella società e, successivamente una ulteriore per sedere al consiglio di amministrazione.

Elon Musk rifiuta di sedere al consiglio e avanza un offerta per acquistare l’intera proprietà offrendo 44 miliardi di dollari.

Inizialmente il CDA si blinda, rifiutando la proposta di primo petto, salvo poi ripensarci e instaurare un tavolo di trattativa.

Il tutto sembra ormai cosa fatta, quando Musk ci ripensa accusando Twitter di aver omesso o falsificato i dati sulla percentuale di account fake e bot sulla piattaforma.

Da questo nascerà poi il contenzioso con Musk che ritira la proposta di acquisto e Twitter che intende finalizzare l’operazione.

La prima udienza si è tenuta oggi nel tribunale di Delaware.