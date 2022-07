Whatsapp: nuova funzione in arrivo, la piattaforma si sta trasformando in Instagram

Avete presente quella funzione di Instagram che ci permette di pubblicare le canzoni aprendo semplicemente il menù a scorrimento e cliccando l’opzione “musica”? Ecco, a breve anche su Whatsapp potrebbe sbarcare la stessa funzione, ma con qualche differenza.

Whatsapp: il trucco per aggiungere la musica sui video

Immaginate di voler far conoscere ai vostri contatti una canzone che vi ha segnati nell’animo, o di arricchire i video più monotoni con un brano, ma su Whatsapp. Se attualmente ciò non è possibile, presto potrebbe divenire un concetto concreto. Infatti, come si legge su wabetainfo: “WhatsApp sta lavorando per offrire la possibilità di inviare note vocali agli aggiornamenti di stato per un aggiornamento futuro.”

Fantastichiamo insieme: graficamente e tecnicamente ci troveremo di fronte all’icona di un microfono che si andrà a sommare al pennino e al simbolo della macchina fotografica (gli stessi che attualmente ci permettono di aggiungere segni grafici e scritte a qualsiasi immagine in fase di pubblicazione dello stato).

Così come accade ora, la nuova funzione si potrà far vedere (e in seguito ascoltare) ai contatti che desideriamo. Basterà accedere alle impostazioni privacy e scegliere se includere o escludere i nostri contatti dall’accesso all’aggiornamento di stato.

Il tutto è ancora in fase di sviluppo, nell’attesa vi sveliamo un trucchetto che potrebbe “sostituire” la tanto attesa funzione. Per prima cosa bisogna accedere ad una qualsiasi applicazione di streaming musicale. Prendiamo come esempio Spotify: è fondamentale sceglierne una che ci permetta di riprodurre musica con il cellulare in background, ovvero utilizzando altre app in contemporanea. Una volta che avremo la musica in riproduzione, dovremo solo aprire WhatsApp, toccare nella parte superiore dello schermo (stato) e creare il video/stato completo di musica.