Di recente, Whatsapp è stato oggetto di molte critiche per la sua gestione dei dati. Ecco perché molti utenti pensano che Telegram sia migliore.

Per questo motivo, ecco elencati cinque vantaggi che dimostreranno che Telegram è migliore di Whatsapp.

Multi-dispositivo

Puoi usare Telegram sul tuo computer. Non importa se Linux, Mac o Windows. Sì, puoi usarlo anche con WhatsApp, ma c’è una differenza fondamentale.

WhatsApp Desktop funziona in modo diverso. Per poterlo utilizzare, deve essere sulla stessa rete del tuo smartphone. Quindi la versione desktop si connette al telefono affinché funzioni.

Il tuo smartphone deve essere acceso, WhatsApp deve essere in esecuzione e la connessione di rete deve essere impeccabile. Questo è il motivo per cui la maggior parte degli utenti riscontra sempre problemi.

La versione desktop di Telegram è completamente indipendente dal tuo smartphone. Puoi persino spegnere completamente il tuo smartphone ma comunicare comunque tramite Telegram Desktop.

Modifica dei messaggi

Telegram fornisce una soluzione per i messaggi scritti in modo errato: possono essere modificati in qualsiasi momento. Ma è importante sapere che tutti possono vedere che il messaggio è stato modificato.

Immagini e video non compressi

Quando si prova ad inviare immagini e video di altà qualità su Whatsapp, c’è un problema: le immagini sono molto compresse e quindi sfocate.

Ancora una volta, Telegram riesce a rimediare: la compressione delle immagini è una delle opzioni, ma eventualmente puoi scegliere di inviarle senza.

Bot

Anche i bot sono disponibili anche su WhatsApp, ma crearne uno è piuttosto complicato. Su Telegram, chiunque può creare tutti i bot che vuole.

Esiste un’API ufficiale per questo, quindi puoi sviluppare un bot con un linguaggio di programmazione a tua scelta. Quindi può inviare messaggi, ricevere messaggi e valutarli.

Nomi utente

Telegram è collegato al tuo numero di cellulare. È lo stesso con WhatsApp. Per inviare messaggi a qualcuno, hai bisogno del suo numero di cellulare: questo non è il caso di Telegram.

Come nei social media, ci sono nomi utente che puoi usare per trovare una persona in modo univoco. Puoi trovare qualcuno e contattarlo su Telegram e nello stesso momento tenere segreto il tuo numero di telefono.